«Naabrist parema» võitja Jana Palm räägib avameelselt oma elu kõige hirmsamast ööst

«27.veebruari öö oli minu elu üks hirmsamaid. Siim kutsus kell 3 öösel kiirabi, kuna mul olid kõik insuldi tunnused: käed ja jalad läksid tuimaks, pulss oli stabiilselt 160+, värisesin, ei suutnud rääkida, suu oli kuiv ka pärast joomist, tasakaalu polnud (oleks otsejoones maha kukkunud), pea käis ringi, õhku polnud, suunurk ei jaksanud liikuda,» kirjeldab Jana oma sotsiaalmeediapostituses hirmuäratavat kogemust.

Jana mäletab seda ööd nagu eilset päeva. Tal on hästi meeles, kuidas peas pöörles ainult üks mõte: «Mis mu lastest saab?»

Kohale saabunud kiirabi arvas sarnaselt Janale, et tegemist võib olla insuldiga. «Mind viidi öösel kell 3 vilkurite saatel haiglasse. Ma ei taha teada, mis tunne lastega koju jäänud Siimu valdas. Haiglasse jõudes tehti mulle kõikvõimalikud uuringud. Kogu keha skänneeriti läbi ja võeti vereproove. Tulemus oli tegelikkuses hea - füüsiliselt oli minuga kõik korras. Aga keha andis märku, et vaim on väsinud. Elasin tol ööl läbi paanikahoo. Sain hommikul ärevushäire diagnoosi,» avaldab Jana juhtunu tegeliku põhjuse ning lisab: «Mul on sellest raskem kirjutada, kui te arvata oskate, pole suutnud seda isegi lähedastega jagada.»

Jana on end pidanud alati inimeseks, kes saab kõigega hakkama ning suudab kõike kanda. Too öö selgus, et siiski mitte lõputult.

Paraku ei jäänud too öö ka sugugi viimaseks taoliseks kogemuseks. «Selliseid olukordi on pärast seda ööd veel olnud väga palju. Vahel lihtsamalt, harvem sama hullult,» tunnistab kahe lapse ema oma jälgijatele.

Nüüd on Jana psühholoogi abiga õppinud nägema, et ei saa ainult anda, vaid vahel peab ka enda jaoks võtma. Kuna viimasel ajal on ärevushood jälle sagenenud, on naine püüdnud end taaskord rohkem esikohale seada. «Olen käinud rullmassaažis, bowlingut mängimas, tegin uuesti jõusaali kuukaardi, vedelenud spaas,» loetleb ta asju, mis on olnud abiks, et tema keha ja vaim taas käsikäes käiks.

«Naabrist parem» võitja tahab inimestele südamele panna, et sellise olukorra vältimiseks on väga oluline enda heaolu vahel esikohale seada.