ÜLLATAV ILU ⟩ Moeasi, mis sobib juustu tegemiseks ja peol säramiseks

Tallinn Fashion Weeki etenduste esieras tabas tähelepanelik silm kohe kaks sarnast stiilivalikut - kaunitar pearätiga. Ja kui midagi on mitu, on tegemist juba trendiga. Tõsi, maailmatrendide paletil on pearätt möllanud ennegi. Kuid hei - maailm oli vahepeal lukus! Nii olid samas kapis kinni ka moevoolud. Viimane aeg proovida kõike, mis ennast ja elu värske pilguga vaadata lubab.

Helene Vetik kannab stiilset pearätti. FOTO: Kristina Herodes

«Sellel pearätil on tegelikult oma lugu ka,» rääkis Helene Vetik Postimehele. «Ma armastan väga ise kodus Halloumi juustu teha. See on sekkarist ostetud iidne siidrätt. Väga hästi sobib juustu tegemiseks! Peamiselt ma selleks otstarbeks rätti kasutangi. Täna oli ta just pesust tulnud ja mõtlesin, et panen ta vahelduseks pähe. Eks ta pärast saab taas juustu rindel suuri tegusid teha.»

Juustutegemiseks sobiv helesinine pearätt teenis moepubliku ridades kandjale ohtralt stiilipunkte ning püüdis pilke. Päris praktiline ja proovimist väärt valik, mis?

Helene Vetiku komplekt täispikkuses. Juustutegemise pearätt on selgelt kirsiks tordil! FOTO: Erlend Štaub/TFW

«Pearätt ei ole kindlasti nüüd uus moeasi, pigem asi, mida võib ikka veel kanda,» rääkis stilist ja moeasjatundja Helene Vetik.

Merit Boeijkens kannab samuti stiilset pearätti. FOTO: Kristina Herodes

Teine kaunitar siidrätiga oli lillas Katrin Kuldma kleidis säranud stilist Merit Boeijkens. Sarnaselt piiritaguste moepealinnade publikuga kandis ta lava erksate prožektorite kaitseks ka päikeseprille, mis kõik kokku moodustas uskumatult helge ja huvitava terviku.

Merit Boeijkens pealaest jalatallani. FOTO: Erlend Štaub/TFW

«Mina väga armastan oma pearätti,» tunnistas Merit Boeijkens. «Selle pearäti ma leidsin Riia moenädalalt paari aasta eest. Disaineriks on Soyka ja muster kannab nime «Sin in the beach». Kuid minu jaoks tähistab see hoopis imedemaad, kus Alice oma muinasjuturaamatus käis. Minu jaoks tähendab pearäti juustele seadmine sisenemist muinasjuttu.»

Sõbranna moetoimetus annab veel kolm praktilist soovitust: