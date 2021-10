ASTROLOOGILINE PROGNOOS ⟩ 2022 tuleb eredaim valitsusaasta

Eesti uus president Alar Karis on päikesemärgilt Jäär , nagu oli ka Lennart Meri ning nende sünnipäevad on 3-päevase vahega (26. ja 29. märts). Jäärad on üldiselt väga silmapaistvad juhid, kuna nad on ausad, ehedad, kartmatud ja otsekohesed.

Kui vaadata planetaarseid transiite, mille mõjus Alar Karis presidendiks sai, siis paistab, et see otsus tuli talle üsna ootamatult ja üllatusena (Saturn opositsioonis Uraaniga). Tema positsiooni elus tabas justkui välgulöök, mis sundis kiirendusega edasi liikuma. See on küllaltki rahutu seis ja võtab omajagu aega, et muutustega kohaneda. Aga ju siis nii oli kõrgemalt poolt ette nähtud. Selles elektrilises muutustetormis viibib ta veel novembri keskpaigani.