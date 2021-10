Kätte on jõudnud pimedad sügisõhtud ning pea terve maailm tähistab seda, olgu püha nimeks siis kodumaine hingedeaeg või välismaine Halloween. Instagrami-ajastul kaasnevad sellega ka kõiksugused tumedat esteetikat ülistavad postitused.

Ent üks uus ning huvitav toidutrend, mille sisuks on erinevate toitude aktiivsöega mustaks värvimine, võib omapäraselt isuäratavast välimusest hoolimata sööjale sootuks kahjulikult mõjuda. Miks aktiivsöe suures koguses toitudes kasutamine kahjulik on ning kes peaks eriliselt ette vaatama? Loe edasi, et neile olulistele küsimustele vastused saada.