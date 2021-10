Verivärskel albumil «Future Past» oleva video lavastas režissöör ja kunstnik Alison Jackson ning see keskendub populaarsuse ja kuulsuse teemale. Kaadrites on näha, kuidas Duran Durani liikmed ühinevad paljude staaridega, kes lõbutsevad Ühendkuningriigis Leicestershire'is Belvoiri lossis. Kuninganna Elizabeth II mängib pokkerit, Ameerika poplaulja Madonna ja Lady Gaga tantsivad säraküünaldega ning räppar Nicki Minaj sirvib raamatukogus raamatuid. Samuti on videos näha laulja Elton Johni ja Briti hip-hoppari Stormzy teisikuid.