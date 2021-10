VIDEO ja GALERII ⟩ Kuldnõela võitis Triinu Pungits

Pungitsa käekirja pole võimalik mitte kellegi teisega võrrelda, ta lähtub luues vaid iseenda sisemaailmast ning maailmatunnetusest. Disaineri põhimõte on harmoonia leidmine hinge ja keha vahel. Kõlab lihtsalt? Oh ei – Pungitsa puhul on inimese sees toimuv uskumatult originaalne ja värvikirev. Maastik täis ootamatusi ja tähendusi, mida kõiki esimesel hetkel isegi ei hooma.

Tallinn Fashion Week: Kuldnõel FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Triinu Pungitsa käekiri on kristalliseerunud 13 aasta jooksul. Tema talenti on märgatud ja tunnustatud ka rahvusvahelisel moeareenil. Kuid omamoodi üllatav ja sümpaatne on Triinu Pungitsa suhtumine – teda ei paelu võimalus oma annet laias maailmas laiali pihustada, ta tahab kontsentreeruda inimestele siin. «Minu juured on nii sügavalt siin Eestis kinni,» rääkis Triinu Pungits Postimehele. «Ja ma väga naudin seda auditooriumi, seda maad ja seda hingamist. Väärtustan väga kohalikku. Ja mood peab olema ikkagi lõbus, seda me tänases maailmas kõik vajame! Täna tunnen, et minu on tekkinud see ülbus teha asju enda moodi. Teha vähem, aga teha kohalikult. Ei ole vaja kuskile kaugele vaadata, väga läheale tuleb vaadata.»

Tallinn Fashion Week: Kuldnõel, Triinu Pungitsa looming FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Triinu Pungits ütles Postimehele, et on tunnustuse üle äärmiselt rõõmus ja kogu südamest liigutatud. Kuid moeloojana jätkab ta oma rinda samamoodi nagu alati.

Tallinn Fashion Week: Hõbenõel, Annika Kiidroni looming FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Hõbenõelaga krooniti juba disaineritee algusest saadik väga suurelt ja säravalt silma paistnud ere talent Annika Kiidron. Moelooja tunnistas liigutatult, et see on hämmastav, kuna esmakordselt elus polegi mood ja moelooming teema, mis täidaks kogu tema elu.

«Olin just emaks saamas, mul on kodus uus kahekuune preili. Esimest korda kogu minu elu jooksul ei olegi kollektsioon ja loominguprotsess minu elus esikohal.»

Kiidron ei loo iial tähenduseta asju. Tema terav sotsiaalne närv nägi ette pandeemia puhkemist ja kliimakriisi hoogustumist. «Mulle on hästi oluline et minu loomingus oleks lugu. Mitte keegi ei vaja tänapäeval järgmist pulsti riidekappi, meil on liiga palju riideid. Me tahame toodet koos looga, mida sa kannad endaga kaasa elu lõpuni.»

Annika muudab moekunsti mängureegeleid, öeldes, et mitte ilu pole enam see, mida me eeskätt silmas pidama peaksime. Ilu ei ole määrav faktor, millest peaks lähtuma moelooja ja moe kandja. Määrav on tähendus.

Tallinn Fashion Week: Kuldse nõelakoja auhinna võitja Anu Tera FOTO: Eero Vabamägi / Postimees