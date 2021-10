ÄSJA TOIMUS ⟩ Moenädala pöörane avapauk: lontis meheau ja maha raiutud jäsemed

«Kõik see, mis siin laval toimus, on konkreetse idee teenistuses,» rääkis moetenduse koreograaf ja modell Rauno Zubko. «Kristel Kuslapuud puudutasid ühe konkreetse erakonna väljaütlemised. Me saime, vabandust väljenduse eest, aga laval veits tagasi teha. Kristeli looming on poliitilise olukorra ja ühiskonna kriitiline. Mõtted, et parim aeg oli Keskaeg?! Me siis natuke näitasime, milline aeg see tegelikult oli. Meie keerasime selle iroonia võtmesse ja võimendasime, kuid see pole tegelikult huumor. Need teemad puudutavad meid kõiki ja on väga valusad!»