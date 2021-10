Astroloogias vaadeldakse Kuusõlmede liikumist kui meie karmalise mineviku ja tuleviku omavahelist seost, mis kirjeldab hinge evolutsiooni läbi kehaliste kogemuste. See on üks kõige olulisemaid näitajaid, mis juhib meie eluteed ning kannab hoolt, et liiguksime õiges suunas.

Astroloogilises kaardis on väga oluline punkt, mis selgitab inimesele tema suurimat karmalist õppetundi ehk mida tal on vaja kõige rohkem õppida ja tasakaalustada, et tema hing saaks edasi areneda. Selleks on Kuu Põhjasõlm, mida vaadeldakse alati koos Kuu Lõunasõlmega. Põhjasõlm näitab hinge edasiviivat suunda ja Lõunasõlm näitab hinge juuri, kust ta tuleb.