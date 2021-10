Seekordne täiskuu on astroloogilises mõistes tavapärasest agressiivsem ja järsem ning toob kaasa võitlusmomente. Olenevalt inimesest võib see toimuda nii väljaspool kui enda sees, kuid igal juhul peame seekord võtma kokku oma jõu, et oma isiklikke väljakutseid ületada.

Tellijale

Täna (20.10) kell 17:57 algab täiskuu Jääras, mis võib tulla seekord üsna plahvatusohtlik. Nimelt moodustab täiskuu vastasseisu sõjaplaneet Marsiga ning teise pingeaspekti surma-taassünni tsükli valitseja Pluutoga. Mõlemad planeedid on meie Päikesesüsteemi kõige agressiivsemad tegelased ja kuna Kuu ise on Jääras, pole seegi rahulik ega tasakaalukas. Täiskuu mõju on tavaliselt juba paar päeva ette tajutav ning see jääb kestma vähemalt kahel järgmisel päeval, mõnikord kuni järgmise kuu loomiseni (2 nädalat).