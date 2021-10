Maskivastane süüdistab notarit diskrimineerimises ning isiku mittetuvastamises

Elvis Bauer soovis minna Annika Kuimeti notaribüroosse pärandist loobuma, kuid keeldus maski kandmast. Mees süüdistas notarit diskrimineerimises, suhtumises temasse kui alamasse klassi ning küsis, kas seal büroos diskrimineeritakse ka neegreid.



Mees võeti peale tulist vaidlust siiski vastu, et vajalik tehing sooritada.

Postituse lõpus väidab Bauer, et notar ei küsinud temalt isegi isikut tõendavat dokumenti. Küsisime selgitust ka teiselt osapoolelt.

Notar Annika Kuimet ohkab kõigepealt ja ütleb, et nad lihtsalt peavad tervisenõuete jälgimisega pedantsed olema, kuna neid külastab päeva jooksul keskmiselt 200 inimest. Ka kontori enda töötajaid ei taha ju ohtu seada, nemad kannavad igapäevaselt visiire ja maske, sest suhtlevad inimesega näost näkku. «Meil on kliente, kes ei soovi minna kabinetti, kus enne neid on olnud maski mitte kandev inimene.»

«Mis puudutab isiku tuvastamist, siis tuvastamise viise on mitu,» selgitab Kuimet. «Paralleelselt füüsiliste isikut tõendavate dokumentide, näiteks pass, ID-kaart või juhiluba, on riigis kasutuses ka PPA elektrooniline andmebaas. Praegu kasutatakse seda võimalust väga palju. Antud juhtumi puhul tuvastati Elvis Baueri isik kõigepealt registratuuris, kui tema dokumente minu jaoks valmis seati. Seal ta näitas juba oma ID-kaarti. Minuni jõudes oli dokumentatsioonil märge, et isik on tuvastatud ID-kaardi alusel ning PPA andmebaasi kasutades tuvastasin isiku vastavuse loomulikult ka ise,» selgitas notar tehingu käiku.