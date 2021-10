Nikole'i sõnul on tema uus töö on tervendav ja vabastav ning sotsiaalmeedia abil on ta teistelegi naistele eeskujuks, julgustades neid oma südant järgima. Täiskasvanute portaalis OnlyFans on ta erootilist sisu avaldades kenakese varanduse kokku ajanud ja elab nüüd miljon eurot maksvas villas.