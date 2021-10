VÄGA JULGE ⟩ Nähtamatu pesu marsib igas kaalus naiste seljas lavale

Haruharva nomineeritakse Eesti mainekale Hõbenõela ja Kuldnõela auhinnale pesudisainer. Kui see juhtub, peab see olema põhjendatud õige mitmes aspektis. Ja Crystal Rabbiti disaineri Kristel Jänese puhul tõesti nii on. Mahutada midagi hullujulgelt seksikat, värsket, stiilset ja samas feministlikku millelegi niivõrd napile nagu õhuke kerge pesutükk - see on juba meistriklass!

FOTO: Crystal Rabbit

Hõbenõelale nomineeritud Crystal Rabbit esitleb Tallinn Fashion Weekil kollektsiooni nimega «Subtraction». Mõte on lahutada kehast kõik ahistav ja lubada naisel tunda end seksika ja kõikvõimsana just sellisena nagu ta on.

Mitte juhuslikult pole disainer valinud modellide hulka igas kaalus erinevaid naisi. Ta teeb seda tõestamaks, et ilul pole piire ega normatiive! Laval tõotab see vaatemäng tulla enneolematult võimas ja veenev.

Uue kollektsiooni keskmes on keha kui monument, ning sellele asetatava rõiva mõju. Otsing hapruse ja tugevuse vahel, seda nii lõikelisel kui tunnetuslikul tasandil. Graafilised domineerivad kummid on jäetud tahaplaanile, ning nähtamatud pehmed ääred otsivad kehal oma kadumise piire. Looming jätkab asümmeetriast uue ilu ja silmale huvitava proportsiooni otsimist.

FOTO: Crystal Rabbit

«Mind on alati huvitanud katsetamine minimalismi spektris. Kui palju ja mida on võimalik disainis eemaldada, et alles jääks ainult oluline. Ka uue vormi leidmisel peab pesu puhul otsima viise, kuidas seda teha ilma volüümita,» mõtiskleb disainer Kristel Jänes. Praktilisest vaatepunktist püüab disainer leida «nähtamatule» pesule uut põnevat alternatiivi mängides kehal kaduva beeži kanga kihtidega.

FOTO: Crystal Rabbit

Oma uljuses läheb disainer veelgi kaugemale, ta kuulutab julgelt: «See pesu on mõeldud näitamiseks!» Crystal Rabbiti minimalistliku joonega kehakatted on mõeldud kandmiseks igapäeva riietuse osana, udustamaks piire keha katmise ja varjamise vahel. Vaata ja naudi vaatemängu või leia inspiratsiooni. Kas sina julgeksid oma keha nii bravuurikalt võõrastele pilkudele paljastada?

Eesti suurim moesündmus Tallinn Fashion Week algab täna ja toimub 19.-22-oktoobrini. Lavale tuleb üle 25 Eesti parima moelooja ja brändi.