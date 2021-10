Mis võib küll olla põhjuseks, et juukseharjas on sama palju kiharaid kui peas?! FOTO: Shutterstock

Kaunid kiharad on iga inimese uhkus, olgu nad pikad või lühikesed. Kuid lugu on hoopis teine, kui tundub, et harja sisse jääb rohkem juukselokke kui pähe. Siin on kaheksa põhjust, miks juuksed enam sinu peas elada ei taha.