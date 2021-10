Sodiaagimärgid, keda valitseb tule element, on Jäär, Lõvi ja Ambur. Tule element annab neile julguse, vapruse ja kire ning kindla teadmise, mida nad suhtes otsivad. Neil on tohutult palju energiat ja entusiasmi ning nad on häälestatud enamasti positiivselt ja elujaatavalt.