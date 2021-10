Süü- ja häbitunne on ühed põhilisemad tunded, mis seksuaalvägivalla ohvreid saadavad. Maris Elli on Pärnumaalt pärit 30-aastane naine, kes on lapsepõlves korduvalt seksuaalvägivalda kogenud, kuid kes söandab oma lugu alles 16 aastat hiljem jagada.