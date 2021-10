Produtsent Keili Sükijainen oma suurepärasest tiimist: vaid taevas on meile piiriks!

Keili Sükijainen tunnistas raadio Elmar hommikuprogrammis, et saade on osalejate ja vaatajate poolt hästi vastu võetud. «Vastuvõtt on olnud üllatavalt toetav! Mulle tundub, et meie saade on läinud väga õigesse kohta ja see läheb inimestele korda. Võttemeeskonna liige ütles hiljuti, et äge on teha midagi, mille tulemusena sa näed, et sa päriselt muudad inimeste elusid - tore, et saab midagi head teha. Seda oli väga liigutav kuulda,» rääkis ta.

«Meie tiimini on saabunud väga palju lahedaid ning südamlikke südamesoove. See saade on eelkõige lugude saade. Otsime persoonid Eestimaa pealt üles ning räägime ära nende loo. Kirju on saabunud igast Eesti nurgast ja nende sisud on mõistagi seinast seina. Olen seda protsessi vaadanud ja rõõmustan - nii äge, et meie ümber on palju häid inimesi,» märkis produtsent.

Sükijainen lisas, et kuigi kaasmaalased on olnud kirjade saatmistega küllaltki aktiivsed, oodatakse ka uusi lugusid. Oma ideid võib edastada aadressil vihje@sydamesoov.ee või helistada numbril 59 123 272. «Meid võib üles otsida ka Facebookist ning Instagramist. Kirjutage julgelt! Oleme esimese viie saatega näidanud, et lugusid on nii erinevaid - alates auto soovist, operatsiooni vajalikkusest kuni muusikapala avaldamiseni välja,» sõnas ta.

«Mina üksi neid lugusid välja ei vali. Meil on suur tiim, kes annab oma panuse. Iga looga soovime juhtida tähelepanu erinevatele murepunktidele meie ühiskonnas. Olgu selleks siis liikumine ja transport väiksemates Eesti kohtades, psühholoogide kättesaadavus lastele või näiteks liikumis- või nägemispuudega inimeste toimetulek meie riigis. Jälgime, et lood oleksid erinevad ja soovid reaalsed. Aga hetkel ütlen küll, et «Sky Is The Limit» ehk vaid taevas on piiriks. Saame kõigega hakkama,» lisas Sükijainen.

Keili Sükijainen tegi juttu ka saate valmimise ajakavast. «Üldiselt näeb plaan ette nii, et reedel kella 12.00 me saate juures enam midagi muuta ei saa. Selles mõttes, nädalavahetused on rahulikud. Kuigi olen kõigega kursis, jälgin saadet alati ka eetrist. Isegi reklaamipausid vaatan kõik üle! Selle saate valmimisega kaasneb mul alati kuidagi väga eriline tunne. Olen liigutatud igal korral kui saadet vaatan, isegi kui näen konkreetset osa juba seitsmendat korda. Liblikad on alati kõhus,» muigas noor produtsent.

«Tahame saatega «Südamesoov» kasvatada empaatia võimet meie ühiskonnas. Soovime kogu tiimiga, et me kõik märkaksime enda ümber inimesi, kelle lugu tasuks suuremalt kõlama panna,» sõnas Sükijainen.