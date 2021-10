Kuna vesi on tõesti seotud väga paljude meie organismi erinevate funktsioonide ning organitega, siis muidugi mängib piisav veekogus kehas rolli ka vananemisprotsessis. Vesi on absoluutselt kõigis meie keharakkudes ning kõik need rakud vajavad piisavat uue vee pealevoolu, et õigesti ning efektiivselt töötada.