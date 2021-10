USKUMATU LUGU ⟩ Kas EKRE murdis moelavale?

Hulljulgemat disainerit kui Kristel Kuslapuu on Eesti moemaastikul raske leida. Ta on ainulaadne moemässaja, kelle talenti on tunnustatud Eesti mainekaima moeauhinnaga Kuldnõel. Tema pöörased värvid ja vardateosed ning ideed selle kõige taga ehmatavad väärika moepubliku tavaliselt kaameks. Kuid seegi on moe funktsioon – intrigeerida ja irriteerida, juhtida tähelepanu veidrustele ja kitsaskohtadele meie ümber.

Unistus keskajast tänasel moelaval - miks ka mitte? FOTO: Arnaud Lafeuillade

Kollektsioon on suuresti inspireeritud seltsimeeste poolt, kes meie rahvuse säilitamise lipu all külvavad pigem vaenu ja hirmu. «Ühiskondlikult kahjulikud elemendid on nii karjääri tegev naine kui toidukuller. Esimene püsigu lastega köögis ja teine oma päritoluriigis. Üks ninamees on lausa väitnud, et keskaeg oli elamiseks täitsa idülliline ajastu. Seega mingem tagasi «pimedusse»? Jäsemeid otsast raiuma ja tänavatele sittuma?» küsib Kristel Kuslapuu mitte kedagi kartval toonil.

FOTO: Arnaud Lafeuillade

Kristel Kuslapuu looming on pälvinud ka rahvusvahelist tunnustust, ta on osalenud Tallinna, Riia, Kiievi, New York’i ja Londoni moenädalatel ning tema loomingule on tähelepanu pööranud Vogue Italia, British Vogue, KaltBlut ning One Magazine. Moelooja hittideks on kudumid, mugavusrõivad ja kootud aksessuaarid. Moelooja nägemuses võivad tema uljaid mudeleid kanda nii naised kui mehed, sest stiilselt väljendatud värske iroonia ei vali sugu.

Eesti suurim moesündmus Tallinn Fashion Week algab juba homme ja toimub 19.-22-oktoobrini. Lavale tuleb üle 25 Eesti parima moelooja ja brändi.

Kristel Kuslapuu etendust saab näha teisipäeval, 19 oktoobril kell 18 Tallinn Fashion Weeki raames Kultuurikatlas.

FOTO: Arnaud Lafeuillade