SODIAAGISOSINAD ⟩ Kolmapäeval valitse oma emotsioone, laupäeval mõtle tulevikule

Soovitused nädalaks

See kaart näib esmapilgul hirmutav - taevasse on kerkinud ingel, kes puhub viimsepäevapasunat, hauad on avatud ja tema kutsele järgnevad nii vanad kui noored. Kuid see kaart tähistab muuhulgas ka kõrgemat kutsungit - iga inimese jaoks on kuskil see õige kutsung, see, mis paneb ta isegi piltlikult öeldes hauast tõusma.