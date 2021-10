Koroonaaja kannatustele järgneb pöörane diskoajastu

Moespektaakli inspiratsiooniks on disko kuldajastu kultusklubi Studio 54. Alexanderling on enda jaoks välja noppinud 1970ndate lõpuajastu erinevad elemendid. Kostüümideks vormitakse ülevoolav hedonism, majanduslanguse-eelne dekadentsi ja ohjeldamatu peoglamuur. «Murrangulistel aegadel on hea põgeneda mõistatuste ja fantaasia maailma. See on segu kõigest, mis peegeldab meie vajadusi ja soove,» räägib Alexandelingi moekunstnik Anu Ling. «Mõelge muinasjutule Rapuntslist, kes elas pealesurutud karantiinis – see meenutab veidi tänast päeva.»

FOTO: Alexanderling

Moelaval saavad kokku disco ja renessanss, väikestes ajaloohõngulistes detailides peitub võlu: kergelt lohakad, palistamata reväärid, millele kontrastiks kantidega ääristatud taskud. Hiigelsuured pärlitest kaelakeed, kõrged kraed ja sädelev plissee – just need on Alexanderlingi tänavused sügise märksõnad.

«Minu suurim unistus täna on taas inimesega koos olla! Me pole loodud üksinda olema,» rääkis moelooja Postimehele. «Koroona eraldas kõiki ja pidutsemine katku aja on justkui keelatud tegevus. Kuid kõik me hinges igatseme seda! Tähistada, särada, ennast välja elada!»

FOTO: Alexanderling

Hoolimata sellest, et kollektsioon on glamuurne ja külluslik ei pea Anu Ling ennast sugugi sinisilmseks optimistiks. «Ma olen iseloomult pigem selline inimene, kes valmistab end ette kõige hullemaks. Ja mis puutub koroonat, siis ma kardan, et see haigus ei kaogi päriselt ära. Lihtsalt täna pole teadus veel nii tark, et meid täielikult kaitsta.» Kuid hoolimata sellest, et disainer kiiret täieliku vabaduse tagasitulekut ei usu on ta kindel, et pidutsemine ja hiiliv diskoajastu algab taas. «Olenemata sellest, et pidu toimub katku ajal, me vajame seda. Inimesed tahavad riietusega väljendad, kes nad on, keerata esile oma pühapäevapool. Minu meelest on ennast pidulikult üles lüüa inimeste vajadus, mis alati jääb.»

FOTO: Alexanderling

Eesti suurim moesündmus Tallinn Fashion Week algab juba homme ja toimub 19.-22-oktoobrini. Lavale tuleb üle 25 Eesti parima moelooja ja brändi.