Lõuna-Korea täitis ekraanisõltlaste unistuse

Lühiklipp, mis pärineb väidetavalt Lõuna-Korea pealinnast Soulist, näitab, kuidas linn on paigaldanud kõnniteede servale LED-tuled. Töötavad need nagu tavalised valgusfooridki, muutes värvi punasest roheliseks, näidates, millal on ohutu teed ületada.

Otse tänavale paigaldatud valgustid on loodud selleks, et telefoniekraani vaadates ei peaks pilku tõstma vaid näeb alla vaadates kohe ära, kas edasi võib minna või tuleb seisma jääda. Samuti on see suureks abiks vaegnägijatele.

Kuigi see võib tunduda lihtne ja tõhus viis, kuidas takistada inimestel liikluses ohtu sattumisest, on paljud hämmingus, et riik peab selliseid meetmeid rakendama lihtsalt seetõttu, et inimesed ei suuda oma telefonide vaatamist lõpetada.