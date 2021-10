Kas sinu meelest on oktoober lillade tähnidega? Võid olla sünesteet!

«Tallinn on mees – see on ilmselgelt maskuliinne linn. Ametlik, kallis ülikonnas ja portfell on käes,» räägib 36-aastane Kadi. «Pärnu on aga kohe kindlasti kübaraga naine, kes sõidab helesinise jalgrattaga, millel on ees korv, kus on pikk sai. Mul on lihtsalt selline tunne,» selgitab ta, miks ta niimoodi arvab. «Tartu on muidugi üliõpilane. Pikk ja vibalik noormees soniga.» Kadil on selline sünesteesiavorm, et ta tajub nähtustel iseloomu, muu hulgas näiteks ka numbritel. «Number kümme on igavene värdjas, kuus on aga hästi lõbus number – seltskonnahing, kellega saab alati palju nalja.» Iseloom on aga ainult numbritel ühest kümneni, 524 on täiesti tavaline tuim ja tühi number.