DERMATOLOOG SOOVITAB ⟩ Menopausi ajal peaks näonaha eest hoolitsema just nii

«Menopaus on loomulik periood naise elus, mis tähistab munasarjade tegevuse lõppemist ja sellega seotult menstruatsioonide lakkamist. Üldjuhul toimub see 50-ndate eluaastate alguses, kuid sellele eelneb nn. ettevalmistav periood ehk perimenopaus, mis kestab aastaid ja mille käigus toimuvad muutused hormoonide tasemes ja seeläbi kogu kehas,» selgitab dr. Nurm.

Ta lisab, et uue eluperioodiga kohanemiseks ja selle sujuvamaks kulgemiseks on oluline vaadata üle oma igapäevased harjumused, sealhulgas ka nahahooldusrutiinid.

«Nahk on meie suurim organ ning menopausi ajal toimuvad hormonaalsed muutused mõjutavad seda märkimisväärselt. Seetõttu vajab see ka erilist hoolt. Naissuguhormoonide taseme languse tõttu kaotab nahk vett ja muutub kuivemaks, ka kollageeni tootmine aeglustub. Uuringud näitavad, et perimenopausi ajal kaotab nahk viie aastaga umbes 30 protsenti oma kollageenist. Peale menopausi lõppu on kadu aastas umbes kaks protsenti. Kuna nahk ei uuene enam nii kiiresti ning samal ajal toimub kiirem rakkude kadu, siis nahk õheneb, kaotab oma elastsuse, tekivad kortsud,» kirjeldab dermatoloog nahaga selles eluetapis toimuvaid olulisi muutusi.