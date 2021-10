SODIAAGISOSINAD ⟩ Otseseks pöördunud Jupiter õnnistab su tähemärki nii

Jupiter on astroloogias külluse ja õnne sümbol ning see hiigelplaneet toob kaasa kõige avardumise, laienemise ja suurenemise, mida ta puudutab. Alates 20. juunist kuni tänaseni, 18. oktoobrini liikus Jupiter taevakaarel näiliselt tagurpidi ehk retrograadselt , mis juhtub igal aastal umbes 4 kuu jooksul.

Sel ajal on Jupiteri vägi suunatud inimestes sissepoole - nad peavad kasvama ja avarduma seesmiselt ning leiavad rohkem õnne ja küllust ka läbi seesmiste väärtuste. Paraku elus edasi liikumine sellel ajal aeglustub. See periood on sisuliselt ettevalmistus järgmiseks välise kasvamise ja avardumise perioodiks, mille lävel me praegu seisamegi. Nüüdseks peaks olema selge, millises suunas me edasi kasvada tahame. Olgem valmis tiibu sirutama!