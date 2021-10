SELJAL OLI KIRI «AIDS» ⟩ Kolme teismelise elu HI-viirusega

«Ma sain lapsena juba varakult selgeks mis haigus mul on ja miks iga päev pean rohtu võtma. Raske on seda teha iga päev, suur lisavastutus. Tänapäeval on küll kergem, endise kümne tableti asemel pean täna võtma vaid ühe. Ja nii kogu elu. Kui ühe korra unustan, pole hullu, aga kui pikem vahe jääb, kaob kogu mõju ja ravim lihtsalt lõpetab töötamise. Mis kõige hullem, see ei juhtu kohe vaid alles mõne aja pärast, immuunsüsteem annab alla.»



Olga jaoks loomulikult pole ravimite võtmine kõige raskem. «Ma ei suuda leppida, et ema meid hülgas. See on see, mis tõeliselt seest närib,» tunnistab tüdruk õnnetult.