NÄDALAPROGNOOS ⟩ Energiliselt algav nädal muutub plahvatusohtlikuks

Sel sündmusterohkel nädalal mõjutab meid kuni neljapäevani kõige taustal Merkuuri opositsioon Chironiga, mis võib tuua kaasa ebakindlust või oskamatust suhtlussituatsioonides - sõnad kukuvad valesti välja ja haavavad. Inimesed võivad tunda, et nende mentaalsed või intellektuaalsed võimed pole mingis olukorras piisavad või on lihtsalt ajutiselt rivist väljas. Võimalik ka, et mingi olukord mõeldakse nii palju üle, nii et see teeb haiget.

Esmaspäeval pöörduvad aga Jupiter (kell 08:30) ja Merkuur (kell 18:17) direktiivseks - fookus pöördub seest jälle väljapoole ning nüüd hakkame märkama rohkem, mis toimub meie ümber siin ja praegu ning oleme võimelised seda paremini muutma. Tasapisi hakkavad selginema uued perspektiivid.