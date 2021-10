NÕID INGRIDI NÄDALAKAARDID ⟩ Neitsil toimub suur läbimurre, Kalad alustavad uut teekonda

Thti kui kogeme mingisuguseid piiranguid või emotsionaalselt raskeid olukordi, tunneme et enesetunne muutub tundetuks, depressiivseks, melanhoolseks või uniseks. Mitte miski ei saa muutuda, kui seisame paigal või oleme fikseerunud ühele kindlale asjale. Sa tead väga hästi, mis on need limiteerivad tegurid sinu elus, mis ei lase edasi liikuda. Nende järgi elades on energia otsas ja tunned ennast depressiivselt ja võimetuna midagi muuta. Tuleb lahti laska ego soovidest ja murda need harjumused. Sinu valikutest muutub, kas su elu muutub või mitte.