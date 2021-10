Jalaprotees, hammas ja hapnikumask: naljakad Uberisse unustatud asjad

Eriti tänuväärsed on sõidujagamisteenused siis, kui on soov märjukest mekkida või lihtsalt puudub isiklik transport. Napsitades on tähelepanu veidi enam hajutatud ja tõenäosus oma varandust autosse unustada, on suurem.



Muidugi pole kõik kaotajad alkoholi tarvitanud, aga tihtipeale siiski. Uber on kogunud kokku jaburad ja naljakad leiud, mis juhid peale sõitu autost on leidnud.