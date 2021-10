3 märki, et sinu suhteid saboteerib sisemine ebakindlus

Suhteeksperdid Katie ja Gay Hendricks on kirjutanud, et kõigepealt tuleb mõista, et ebakindlus ei pruugi olla üldse see, mis sa seni arvasid. Tihtipeale ei taha me tunnista oma ebakindlust, kuna sellel on negatiivne ja ebaatraktiivne maine. Ent tegelikult on ebakindluse taga soov tunda turvatunnet.