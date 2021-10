Sooraj Kumar tunnistas end süüdi. Mees nimetas tapmise põhjuseks, et tüdines suhtest. Prokuratuuri sõnul oli ajendiks ka majandusliku kasu saamine, nimelt oli tapetu olnud majanduslikult heal järjel ja jõukas. «Uurimise käigus selgus, et see oli hästi planeeritud mõrv.»