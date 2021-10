KAS PÄÄSETEE? ⟩ Laboris loodi mittenakkuv koroonaviirus

Nii nakkusliku viiruse nagu SARS-CoV-2 uurimiseks on eksperdid sunnitud seda tegema bioohutuslaborite rangete protokollide kohaselt. Neid saab lihtsustada koopiatega, mis kordavad peaaegu kõiki viiruse elutsükli aspekte. Tavaliselt luuakse need RNA genoomi kloonimisega katseklaasides olevateks DNA fragmentideks, millest seejärel saadakse sünteetilised RNA-d. Kuid koroonaviiruse RNA on äärmiselt pikk.