Kes ma olen? Mida ma väärt olen? Kui suure osa minu väärtusest moodustab minu töö? Minu suhted? Minu sõbrad? Kas saavutused on osa minust või minu tööst? Kui ma lahkun seniselt töökohalt kui suur osa minust siis järele jääb? Võtame kõik need teemad südamepõhjani siiralt lauale ja otsime vastuseid. Leiame ka. Kuula - see tõenäoliselt toetab ka sind. Ühtlasi saad teada, milliseks loomaks kaunitar Heidit kutsuti.