LOPSAKAS ILU ⟩ Kui sul on rinda, puusa ja tagumikku, siis loomulikult pane kõik letti!

Kenneth Bärlini arvamust tasub kuulata – eksimatu maitsega mees on 18 aastat stilistina töötanud. Äsja korraldas ta tõelise kostüümidraama peatselt linastuva komöödiafilmi «Suvitajad» võtteplatsil. Nii palju glamuuri ja bravuuri näeb haruharva ühe hoovi peal koos. Ja mis kõige parem, Kennethi komplektid näitavad: rohkem ilu on selge eelis!

Miks paljud naised usuvad, et väike suurusnumber on eelis?

See on täielik müstika! Mul juhtus üks reaalne lugu ajal, kui ma töötasin veel Ivo Nikkolo poes. Tuli klient, silma järgi number 42. Tema aga teatab: «Ei! Ma olen 38.» Tõingi talle siis soovitud numbri püksid. Ta läks kabiini, sikutas püksid jalga ning tõmbas uhkelt kardina eest. Pani võidukalt käed puusa. «Palun!» Aga selsamal hetkel lendas see püksinööp eest ning mulle perfektse kaarega silma. See oli nagu filmis...

Naistel on kiusatus tirida selga võimalikult väike number, et paista saledam. Tegelikult on vastupidi – võta number suurem ja kohe paistad sale. Olen mitu korda mõelnud, et minu meelest võiksid suurused olla mitte rõivaste sees, vaid kassa juures. Ise otsustad, mis numbrit soovid, ning õmbleme sisse. Kui see annab kellelegi enesekindlust juurde, siis palun!