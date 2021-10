PARIM REKLAAM? ⟩ Varro Vooglaiu väljaviskamine pani külastajad restoranile tormi jooksma

Vooglaiu sõnul visati ta välja Tallinna vanalinnas asuvast Gruusia restoranist «Tbilisi», kuna tal polnud esitada koroonapassi. Solvunud poliitik andis postituses teada, et ta ei kavatse nimetatud asutust ka edaspidi enam külastada.



Postituse on kogunud meeletult palju kommentaare. Leidub üleskutsega kaasaminejaid ja on neid, kes püüavad selgitada kuidas restoran täidab vaid oma kohust. Ootamatult aga tundub, et Varro Vooglaid on saanud justkui restorani uueks reklaamnäoks. Postitust jagatakse vähemalt sama palju ka vaktsiinide pooldajate leeris, kus inimesed soovitavad nimetatud restorani külastada kui turvalist kohta einestamiseks.