Kuresaare evangeelse luterliku koguduse kalmistu väravas seisavad kaks hauakabelit. Üks neist on endiste Kuivastu mõisa omanike Buxhoewedenite ja teine endise Muratsi mõisa omanike Buxhoewedenite perekonna matusepaik. Tegemist on aga kurikuulsate kabelitega, kuna aegade jooksul on nendest räägitud erinevaid kõhedaid kummituslugusid.