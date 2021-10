Muusikat peab keegi aga alati ka mängima ning enamasti on selleks plaadikeerutajaks just DJ. Siiski võib iga klubis helipuldi taga seisnud inimene öelda, et sageli tulevad tööajal tema juurde (joobnud) inimesed, kellel muusikavalikule omad nõudmised ja DJ tööst omad arusaamad.