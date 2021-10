Valge Kuu Selena on eriline punkt su sünnikaardis, mis näitab millised on sinu kõige üllamad ja kõrgemalt arenenumad omadused. Sellesse punkti on kogunenud ka nö valge karma - kõik heateod ja suured positiivsed pingutused inimese hinges.

Oleme kirjatanud varem Must Kuu Lilithist (Kuu apogee ehk punkt, kus Kuu on oma orbiidil Maast kõige kaugemal) ja Priapusest (Kuu perigee ehk punkt, kus Kuu on Maale kõige lähemal), mis on mõlemad olemuselt kõrvalekalded äärmustesse - täielik eristumine ja täielik sulandumine. Ent on olemas veel kolmas hüpoteetiline tundlik punkt sünnikaardis, mis põhineb täiuslikul ringil ümber Maa (ehk siis punkt, kus Kuu sünnihetkel parajasti asuks, kui ta liiguks ümber Maa täiusliku ringi kujulisel orbiidil).