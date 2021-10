Liis Lemsalu eesmärk on luua ausaid ja siiraid lugusid

Tunne enne esmaesitlust on magus, sest lauljatar on värske materjaliga juba kuid salaja toimetanud ilma, et inimesed midagi teaksid. Samas on ka Liisi sõnul ka pisut valus, sest kohe-kohe on uus laul avalikult olemas ja kõik saavad midagi arvata: «Loodan, et inimesed arvavad hästi ja neile meeldib. See on ainuke asi, mida artist saab loota.»