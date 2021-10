ÄSJA TOIMUS ⟩ Seksikas põrnika catsuit ja kiilitiivuline kleit

Perit Muuga stiil on efektidele isegi ülearu heldelt volüümi peale keerata selmet filigraaniasse sukelduda. Kuid publik oli võlutud. Fahle Pargi pikk galerii on külalisi tulvil. Enamus naisi küll pigem kardab igasugu sitikaid ja pisilasi, aga fantaasiamänguna võib neiks ka kehastuda - sipelgapiht, põrnikahelk ja mõni muugi putukamaailmast laenatud epiteet on ju suisa komplimendi kõlaga.

Disainer haaras kinni sitikate sillerdavatest selgadest ja vormis need futuristlikuks moevaatemänguks. Veidike Star Treki ei teinud loodusteemale paha. Miks just putukad? «Kui aus olla, siis see koht ise siin inspireeris mind,» rääkis disainer Perit Muuga Sõbrannale. «Mind on alati loodus võlunud, aga siia müstilisse metsa sobisid putukad kuidagi eriti hästi.»