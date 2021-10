Pundunud näo ja hõrenenud juustega näitleja Tom Cruise pani fännid muretsema: mis mehega küll juhtunud on?

Fännid spekuleerivad, et staar on kas kaalust juurde võtnud või täitesüstidega liiale läinud. «Tom näeb kindlasti välja paistes ja pundunud, mis võib olla tingitud täiteainest, protseduurijärgsest tursest või kaalutõusust,» kinnitab ka arst Alice Henshaw väljaandele The Sun.