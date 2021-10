Ikka juhtub, et peale head seksi tunned end õhetavana. Rõõsa jume palgel ei ole ilmselt kellelegi kurja teinud, ent vahel kaasneb orgasmi saamisega ka see, et jalad peale seksi su käsklusi hästi kuulata ei taha ning värisema kipuvad. Mõne jaoks algab see juba voodis, veel alles kirelõõmas peesitades, teised aga käivad pisut imelikult veel järgmisel päevalgi.