LIBLIKAD KÕHTU ⟩ Kui su kallim ei valda suudluskunsti, kasuta neid salanippe

Kujutle nüüd: kohtud kellegi uuega, kes on nägus, vaimukas ning viis su suurepärasele kohtingule. Nüüd on õhtu lõpp paistmas ning kaaslane kummardub kauaoodatud esimeseks suudluseks sinu suunas. Su süda puperdab, pulss tõuseb ning siis... siis jahtud sa täiesti maha. Suudlus lihtsalt ei olnud hea. Ega ka lihtsalt okei. Pigem oli see lausa ebameeldiv.