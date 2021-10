Ott Leplandi lihtne nipp jää murdmiseks inimeste vahel

Andekal muusikul Ott Leplandil on hea meel, et oktoobris, mis on töiselt olnud läbi aastate suhteliselt vaikne kuu, on olnud juba mõned esinemised ja neid on plaanis veelgi. Mehe kalendrist vaatab vastu täitsa korralik esinemisgraafik.

Kõige värskema laulu olemuse võtab autor ja esitaja kokku nii: «Ikka on inimeste elus perioode, kus nad rändavad oma eluteel üksinda ja ootavad teekaaslast kõrvale. Vahel endalegi ootamatult võib see kaaslane sinu ees olla või sa võid ta avastada üleöö. Nii võib tekkida dilemma, et on küll vastastikune sümpaatia, aga kumbki teist veel ei tea ega tunne.» Ennast nimetab Ott Lepland sarnasesse olukorda sattudes imelikuks inimeseks: «Kui ma olen seltskonnas, kus on inimesed, keda veel ei tunne, olen vaiksem ja tasasem ehk ei ava ennast nii suurelt ja uhkelt. Kui seltskonnas on head sõbrad, tuttavad ja pereliikmed, on lood muidugi teised.» Oti arvates on parim nipp inimeste vahel jäämurdmiseks lihtne: «Tuleb jääda iseendaks ja mitte etendada kellegi teise rolli vaid tuleks peegeldada inimestele päris ennast.»

Ott Lepland FOTO: Raadio Elmar