Naine oma suhtest kummitusega: meil on uskumatu seks!

«Vähkresin ühelt küljelt teisele, püüdes tormile ja tülile mitte mõelda. Järsku tundsin südames soojust. Puudutasin rinda, see oli kuum, kleepuv ja soojus levis üle kogu mu keha. Järsku läks kogu tuba jahedaks. Tõusin istukile ja pisarad jooksid mööda nägu. Ma värisesin. Tekkis tunne, et toas on veel keegi teine. Ma ei näinud midagi ja otsustasin voodi lähedal lambi põlema panna. Keegi haaras mu käest, et mind peatada. Kuulsin kedagi hingamas ja ta sosistas mulle kõrva: «Ma armastan sind». Sel hetkel jooksid mul külmavärinad mööda selgroogu alla,» kirjeldas naine oma esimesest kohtumist sõdur Eduardoga.