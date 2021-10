Inimese Disaini süsteemi järgi on kollektiivse energiaringi esindajad siin selleks, et kõike teistega jagada ning positiivseid kogemusi universaalseks muuta. Nende suurim eesmärk on ühendada inimesi ühiskondlikul ja globaalsel tasandil. Loe lähemalt, mida see veel kaasa toob ja millised on sellised inimesed suhetes.

Oleme juba rääkinud, kuidas Inimese Disaini süsteemi järgi voolab eneriga kolmes erinevas energiaringis: individuaalses, pere ja kollektiivi ringis. Need, kelle Inimese Disaini kaardis on esindatud valdavalt üks neist ringidest (omavad selles kõige rohkem värviga täidetud ehk defineeritud kanaleid või vähemalt ühte kanalit, juhul kui teistes pole midagi), kogevadki elu just seda liini pidi. Paljud meist on segatüübid, kelles on esindatud erinevad energiaringid, kuid uurime, mida need ikkagi täpsemalt tähendavad.