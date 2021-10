Jaagup Tuisk võtab koos uue bändiga suuna Eesti Laulule

Jaagup Tuisk ei teinud saladust, et osalemine Eesti Laulul on uue bändi üks esimestest väljakutsetest. Uut loomingut on sahlisse kogunenud omajagu ja nüüd tuleb see üks ja ainus võistluslugu ära tabada.

Uus laul «Las mängib ta» on üks kolmest loost suve hakul ilmutatud lühialbumilt «Teemantidest linn».Nüüd on see saanud muusikavideo Masa käe alt ja teeb uued bändiliikmed kuulajatele ka nägupidi tuttavaks. «Las mängib ta» räägib autori sõnul lühiajalisest armumisest: «Saan aru, et neiu mängib minuga, samas mõistan, et mulle ju meeldib see, nii et las ta mängib!»