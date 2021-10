Kui on üks asi, ilma milleta keegi meist siin elus toime ei tule, siis on see uni. Sellest hoolimata tekitavad teiste inimeste uneharjumused meis sageli hämmingut: kuidas on nii, et üks vähkreb enne uinumist tunde, teine aga magab veel enne, kui pea patja puudutab?