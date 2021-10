Astroloogilises perspektiivis on keskeakriis võimas ajaaken, mil toimuvad vaid korra elus aset leidvad suured planeetide transiidid. Need pöördelised seisud võimaldavad viia läbi muutusi, mis olid varem mõeldamatud. Loe lähemalt, mis keskea saabudes tegelikult toimub.

40ndatesse eluaastatesse juhatavad meid kõiki sisse Pluuto kvadraat Pluutoga ja Neptuuni kvadraat Neptuuniga , millest rääkisime ka siin . Need on esimesed astroloogilised transiidid, mis hakkavad äratama inimeses keskeakriisi , kuna tekitavad tõsiseid küsimusi seoses senise elutee ja väärtustega.

Need transiidid leiavad aset vaid kord elus ning viitavad, et inimene kogeb pingestatud suhet oma väega (milleks ta on suuteline) ning oma unistuste ja visioonidega (kõik, mida ta oma ellu on soovinud). Kvadraat tekitab hõõrdumist ja pinget, mis sunnib inimese kasvama ja oma senistest piiridest välja murdma.