Maagiline Atitláni järv: koht, mis on ümbritsetud vulkaanidest ja iidsetest maiade küladest

Atitláni järv asub merepinnast 1562 m kõrgusel ja järve pindala on 130,1 km². Järve ulatus idast läände on ligikaudu 18 km ja põhjast lõunasse ligikaudu 8 km. Järve suurim sügavus arvatakse olevat 340 m ja keskmine sügavus 220 m. Järves on peaaegu 20 km³ vett. Atitláni järv on tehniliselt võttes äravooluta järv, mis ei ole ühenduses ookeaniga, kuid millest voolab välja kaks lühikest jõge.

Järve lõunapoolsel küljel paiknevad kolm vulkaani. Neist Atitláni vulkaani kõrgus merepinnast on 3535 m ja jalamilt 1735 m. See vulkaan on tegevvulkaan (seni viimane purse toimus aastal 1853) ja pinnavormilt kihtvulkaan. Vulkaan paikneb ligikaudu 11 km kaugusel järvest lõunas. Atitláni vulkaanist mõne kilomeetri kaugusel põhja pool paikneb Tolimáni vulkaan. Selle kõrgus merepinnast on 3158 m. Tolimáni vulkaan on samuti kihtvulkaan. Tema seni viimase purske aeg on teadmata. Atitláni järvest ligikaudu 3 km kaugusel edelas paikneva San Pedro vulkaani kõrgus merepinnast on 3020 m. See on jällegi kihtvulkaan. San Pedro vulkaan on nimetatud kolmest vulkaanist vanim. Tema seni viimase purske aeg on täpsemalt teadmata, kuid ilmselt toimus see enam kui 40 tuhat aastat tagasi.