Üritad lahendada mingisugust keerukat olukorda. Edu saabub, ära anna alla. Esivanemad on sind õnnistanud, koged võidukaid olukordi nendes eluvaldkondades, mis on sinu jaoks olulised. Kuigi hetkeline olukord tahab vahel ära süüa sinu optimistliku meele, ära lase sellel juhtuda. Hoia siht silme ees ja lase edasi. Sinu edu on saatusesse juba ette kirjutatud!